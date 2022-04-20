«Мы должны быть реалистами». Вольф прокомментировал положение «Мерседеса» в этом году

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф высказался по поводу нынешнего положения немецкого коллектива.

«Мы знаем, что сейчас у нас нет такого темпа, как у «Феррари» и «Ред Булл». Но мы упорно работаем над тем, чтобы сократить их преимущество.



В пасхальный уик-энд на заводе было проделано много напряжённой работы, чтобы улучшить машину и подготовить её к следующей гонке, и это показывает стремление команды изменить ситуацию.



Конечно, мы должны быть реалистами, потребуется время, чтобы добиться желаемых результатов, но мы узнаём как можно больше из каждой гонки и находим пути для продвижения вперёд», — приводит слова Вольфа Daily Mail.

Ранее Вольф поделился мыслями на тему того, что новый болид «Хааса» может быть конструктивной копией автомобиля «Феррари».