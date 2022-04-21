Мазепин высказался по поводу своих перспектив вернуться в Формулу-1

Российский гонщик Никита Мазепин дал комментарий по поводу возможного возвращения в Формулу-1 после разрыва контракта с «Хаасом».
«Я пытался попасть в Формулу-1 в течение 17 лет, и в конце концов мне это удалось. Но это очень незначительный вопрос, если сравнивать с большими вещами, которые сейчас происходят в мире. Конечно, я бы хотел вернуться. Я чувствую, что у меня там много незавершённых дел. Но мне нужно подождать, пока всё не утихнет. И я даже не знаю, к кому я могу вернуться, потому что, знаете, «Хаас» поступили не очень красиво, на мой взгляд.
Моё мнение таково: что бы ни происходило сейчас, а я могу видеть лишь очень малую часть с того места в Москве, где я нахожусь, это очень болезненно. И я определённо чувствую это.
Я живу уже 23 года, и я жил в очень спокойном мире. Но что касается моей официальной позиции, я много раз говорил, что для меня очень важно быть нейтральным, потому что я спортсмен. И я чувствую, что очень важно быть нейтральным. Для этого я даже создал фонд, который поможет спортсменам оставаться нейтральными в принципе», — приводит слова Мазепина Motorsport.
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