В «Ред Булл» рассказали, что они пойдут на риск во время этапа в Имоле

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о том, что австрийская команда готова будет рискнуть во время Гран-при Эмилии-Романьи и поэтому привезёт на него новые детали для своего болида.

Напомним, этап в Имоле пройдёт уже в ближайший уик-энд.

«Мы хотим атаковать и использовать свои шансы, а не просто ждать. Именно поэтому мы идём на риск, привозя новые детали, несмотря на то что у нас будет всего одна тренировочная сессия. «Феррари» с Леклером слишком сильны.

«Мерседес»? На данный момент они отстают на секунду в квалификации и не являются для нас прямым соперником. Но всё может измениться относительно быстро», — приводит слова Марко GrandPrix.

Ранее Марко дал комментарий по поводу команды «Астон Мартин», которая сумела переманить нескольких работников из австрийского коллектива.