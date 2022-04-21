В «Ред Булл» рассказали, что они пойдут на риск во время этапа в Имоле

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о том, что австрийская команда готова будет рискнуть во время Гран-при Эмилии-Романьи и поэтому привезёт на него новые детали для своего болида.
Напомним, этап в Имоле пройдёт уже в ближайший уик-энд.
«Мы хотим атаковать и использовать свои шансы, а не просто ждать. Именно поэтому мы идём на риск, привозя новые детали, несмотря на то что у нас будет всего одна тренировочная сессия. «Феррари» с Леклером слишком сильны.
«Мерседес»? На данный момент они отстают на секунду в квалификации и не являются для нас прямым соперником. Но всё может измениться относительно быстро», — приводит слова Марко GrandPrix.
Ранее Марко дал комментарий по поводу команды «Астон Мартин», которая сумела переманить нескольких работников из австрийского коллектива.
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