Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Ред Булл» рассказали, что они пойдут на риск во время этапа в Имоле

В «Ред Булл» рассказали, что они пойдут на риск во время этапа в Имоле
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о том, что австрийская команда готова будет рискнуть во время Гран-при Эмилии-Романьи и поэтому привезёт на него новые детали для своего болида.

Напомним, этап в Имоле пройдёт уже в ближайший уик-энд.

«Мы хотим атаковать и использовать свои шансы, а не просто ждать. Именно поэтому мы идём на риск, привозя новые детали, несмотря на то что у нас будет всего одна тренировочная сессия. «Феррари» с Леклером слишком сильны.

«Мерседес»? На данный момент они отстают на секунду в квалификации и не являются для нас прямым соперником. Но всё может измениться относительно быстро», — приводит слова Марко GrandPrix.

Ранее Марко дал комментарий по поводу команды «Астон Мартин», которая сумела переманить нескольких работников из австрийского коллектива.

Новость по теме
Марко — об «Астон Мартин»: нет смысла переманивать людей и думать, что вы добились успеха
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022