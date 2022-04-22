Бинотто: вижу много параллелей между этой «Феррари» и командой времён Михаэля Шумахера
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признался, что находит много сходств между нынешней командой и гоночным коллективом эпохи выступлений легендарного Михаэля Шумахера.
«Я вижу много параллелей между этой командой и гоночным коллективом времён Михаэля Шумахера. Как и тогда, мы долго не выигрывали, но закладывали всё это время основы для будущих успехов. Тогда коллектив пополнили много молодых инженеров, включая меня. Сейчас у нас тоже большое количество ребят, свежая кровь. Я вижу желание побеждать, а не просто стремление выигрывать отдельные Гран-при. Большое желание. «Феррари» возвращается к тому, чтобы быть образцом для Формулы-1 и примером для соперников», — приводит слова Бинотто Corriere della Sera.
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