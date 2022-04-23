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«Перес тоже прошёл бы Леклера». Марко прокомментировал проблемы «Феррари»

«Перес тоже прошёл бы Леклера». Марко прокомментировал проблемы «Феррари»
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал победу Макса Ферстаппена в спринтерской гонке Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1, а также тот факт, что у конкурентов «быков» из «Феррари» возникли серьёзные проблемы с износом шин, помешавшие Шарлю Леклеру сохранить лидерство в спринте.

«Те проблемы с гранулированием шин, которые возникли у нас в Австралии, здесь ударили по «Феррари». Ещё круг — и тогда Перес тоже прошёл бы Леклера.

В закрытом парке можно менять только антикрыло, что не имеет значения. А ведь мы ехали позади, что означает, что испытания для техники были выше. Мы были быстры в дождь и быстры посуху», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365 со ссылкой на Servus TV.

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