«Перес тоже прошёл бы Леклера». Марко прокомментировал проблемы «Феррари»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал победу Макса Ферстаппена в спринтерской гонке Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1, а также тот факт, что у конкурентов «быков» из «Феррари» возникли серьёзные проблемы с износом шин, помешавшие Шарлю Леклеру сохранить лидерство в спринте.



«Те проблемы с гранулированием шин, которые возникли у нас в Австралии, здесь ударили по «Феррари». Ещё круг — и тогда Перес тоже прошёл бы Леклера.



В закрытом парке можно менять только антикрыло, что не имеет значения. А ведь мы ехали позади, что означает, что испытания для техники были выше. Мы были быстры в дождь и быстры посуху», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365 со ссылкой на Servus TV.

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