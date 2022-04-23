«Перес тоже прошёл бы Леклера». Марко прокомментировал проблемы «Феррари»
Поделиться
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал победу Макса Ферстаппена в спринтерской гонке Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1, а также тот факт, что у конкурентов «быков» из «Феррари» возникли серьёзные проблемы с износом шин, помешавшие Шарлю Леклеру сохранить лидерство в спринте.
«Те проблемы с гранулированием шин, которые возникли у нас в Австралии, здесь ударили по «Феррари». Ещё круг — и тогда Перес тоже прошёл бы Леклера.
В закрытом парке можно менять только антикрыло, что не имеет значения. А ведь мы ехали позади, что означает, что испытания для техники были выше. Мы были быстры в дождь и быстры посуху», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365 со ссылкой на Servus TV.
Комментарии
- 23 апреля 2022
-
21:01
-
20:59
-
20:54
-
20:41
-
20:29
-
19:51
-
19:44
-
19:41
-
19:38
-
19:33
-
19:13
-
19:07
-
18:53
-
18:40
-
18:38
-
18:06
-
17:19
-
16:59
-
16:48
-
15:23
-
15:00
-
14:33
-
14:10
-
13:29
-
13:08
-
12:23
-
11:24
-
10:27
-
10:00
-
09:28
-
02:38
-
00:48
-
00:28
-
00:15
-
00:11
Партнерский контент