Штайнер: спонсорская поддержка Мазепина нам помогла, но большую часть вложил не он
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о том, что большую часть бюджета американской команды составили вложения основателя Джина Хааса, а не российской компании «Уралкалий», с которой она прекратила сотрудничество.
«Спонсорская поддержка Дмитрия Мазепина нам помогла, но большую часть денег в бюджет команды вложил не он, а Джин Хаас.
Была ли проблема с Никитой связана с тем, что его отец спонсировал команду? Возможно. Отец Мазепина имел право на информацию как отец, но он не имел права голоса в вопросах команды. И давайте посмотрим правде в глаза: разве все мы не одинаковые отцы? Если у моей дочери что-то не получается, виноваты все остальные, но точно не она», — приводит слова Штайнера F1-Insider.
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