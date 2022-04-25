Оруджев: я бы убрал трассу в Имоле из календаря Формулы-1

Гонщик программы «СМП Рейсинг», пилот команды «Лукойл Рейсинг» в серии СМП РСКГ Егор Оруджев высказал мнение, что автодром имени Энцо и Дино Феррари в Имоле не подходит для принятия Гран-при Формулы-1.



«На мой взгляд, Имола слишком узкая. Прямо совсем узкая. По сути, есть всего одно место для обгона: стартовая прямая благодаря DRS. Если у вас DRS-поезд, то и там обгонов почти не наблюдается. Мы ждали, когда дирекция гонки «включит» крыло, а до этого момента ничего не было — только Расселл одолел Магнуссена, причём перед шиканой. Джордж гораздо лучше вышел из поворота — думаю, у Кевина в тот момент были большие проблемы с резиной.



По мне, Имола слишком узкая для нынешних широких машин. Когда Ф-1 ездила там в 2005-2006 годах, уже тогда обгонов особо не было, а теперь — тем более. Если честно, я бы убрал эту трассу из календаря. У Италии есть Монца», — написал Оруджев в колонке для «Чемпионата».