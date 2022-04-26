Названы изменения, которые будут действовать в сезоне-2023 Формулы-1

Сегодня, 26 апреля, в Лондоне состоялось заседание комиссии Формулы-1, в ходе которого был принят ряд решений. Об этом информирует официальный сайт Международной автомобильной Федерации (ФИА).
В частности, комиссия постановила, что использование камер в шлеме, которые были протестированы в нынешнем сезоне, начиная со следующего года будет обязательным для всех пилотов.
Кроме того, комиссия единогласно решила, что на двух Гран-при сезона-2023 гонщикам предоставят 11 комплектов шин вместо стандартных 13. Это будет сделано для оценки влияния меньшего количества комплектов на ход уик-энда с конечной целью перейти к более рациональному использованию шин в будущем.
Ранее сообщалось, что ФИА отказалась увеличить количество спринтов с трёх до шести в 2023 году, хотя команды Формулы-1 единогласно выступали за это увеличение.
- 27 апреля 2022
-
00:49
- 26 апреля 2022
-
23:45
-
23:06
-
22:26
-
21:29
-
21:15
-
20:25
-
19:07
-
18:15
-
17:24
-
16:50
-
16:44
-
16:22
-
15:03
-
13:54
-
12:58
-
11:57
-
10:57
-
09:50
-
00:12
- 25 апреля 2022
-
22:30
-
20:50
-
20:05
-
19:02
-
17:49
-
17:10
-
16:18
-
15:43
-
14:48
-
13:43
-
13:40
-
12:47
-
11:30
-
11:30
-
10:57