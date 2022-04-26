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Названы изменения, которые будут действовать в сезоне-2023 Формулы-1

Названы изменения, которые будут действовать в сезоне-2023 Формулы-1
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Сегодня, 26 апреля, в Лондоне состоялось заседание комиссии Формулы-1, в ходе которого был принят ряд решений. Об этом информирует официальный сайт Международной автомобильной Федерации (ФИА).

В частности, комиссия постановила, что использование камер в шлеме, которые были протестированы в нынешнем сезоне, начиная со следующего года будет обязательным для всех пилотов.

Кроме того, комиссия единогласно решила, что на двух Гран-при сезона-2023 гонщикам предоставят 11 комплектов шин вместо стандартных 13. Это будет сделано для оценки влияния меньшего количества комплектов на ход уик-энда с конечной целью перейти к более рациональному использованию шин в будущем.

Ранее сообщалось, что ФИА отказалась увеличить количество спринтов с трёх до шести в 2023 году, хотя команды Формулы-1 единогласно выступали за это увеличение.

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