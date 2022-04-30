Бергер: в DTM больше всего хотел бы привести Фернандо Алонсо
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне один из руководителей кузовной серии DTM Герхард Бергер надеется, что участие в гонках примет в будущем пилот «Альпин» Фернандо Алонсо.
«Неделю назад я был на гонке Формулы-1 в Имоле и видел, как выступает Алекс Албон. По-моему, он неплохо справляется в «Уильямсе». Но из гонщиков, которые в настоящее время выступают в Формуле-1, я бы больше всего хотел заполучить Фернандо Алонсо. Правда, он сказал мне, что пока у него другие планы.
В моём списке кандидатов в серию присутствуют Нико Хюлькенберг и Себастьян Феттель. Но Себастьяна я бы хотел видеть в качестве делового партнёра. Это умный парень, которому после завершения карьеры стоит заняться какими-нибудь другими делами», — цитирует Бергера F1-Insider.
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