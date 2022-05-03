Бекхэм, Леброн, Джордан и другие знаменитости посетят Гран-при Майами
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Множество знаменитостей планирует посетить Гран-при Майами (США) Формулы-1, который пройдёт в следующий уик-энд. Ожидается, что на гоночный уик-энд посетят форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, легендарный игрок «Чикаго Буллз» Майкл Джордан, квотербек Том Брэди, экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм, теннисистки Серена и Винус Уильямс, а также звёзды шоу-бизнеса Фарелл Уильямс и Джеймс Корден. Список знаменитостей, которые планируют побывать на гонке, опубликовал журналист Адам Стерн.
На данный момент зачёт пилотов Формулы-1 возглавляет гонщик «Феррари» Шарль Леклер, который набрал 86 очков. Второе место занимает Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». У него 59 очков. Третьим идёт его напарник Серхио Перес (54).
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