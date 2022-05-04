«Может возникнуть настоящая пробка». Юки Цунода — о Гран-при Майами
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Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода поделился ожиданиями от Гран-при Майами, который состоится в ближайший уик-энд.
«Это действительно сложная трасса. Особенно в третьем секторе, где имеются очень крутые повороты. Если на трассе появится машина безопасности, мне кажется, может возникнуть настоящая пробка. Но думаю, что будет очень интересно», — приводит слова Цуноды издание RaceFans.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 нынешнего сезона Цунода занимает 12-е место. После четырёх Гран-при в активе Юки 10 очков. Возглавляет рейтинг пилот команды «Феррари», монегаск Шарль Леклер, на счету которого 86 баллов.
Напомним, Цунода является одним из лидеров по штрафным баллам пилотов Формулы-1.
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