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Авторы Drive to Survive снимут ещё два сезона сериала

Авторы Drive to Survive снимут ещё два сезона сериала
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Компания Netflix и Формула-1 объявили о продолжении съёмок популярного сериала Drive to Survive. Было принято решение продлить проект ещё на два сезона, сообщает пресс-служба Формулы-1. Таким образом, будут сняты пятый и шестой сезоны.

Сериал о Формуле-1 пользуется большой популярностью и демонстрирует рост аудитории. Она была самой большой у четвёртого сезона. В 56 странах мира Drive to Survive входил в топ-10 лучших проектов по аудитории.

В новом сезоне авторы вновь покажут закулисье «Королевских гонок». В новых сериях будет продемонстрировано, как пилоты и команды готовятся к борьбе за чемпионство в сезонах 2022 и 2023 годов.

Традиционно любителей гонок ждут эксклюзивные интервью и уникальные закулисные кадры.

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