Авторы Drive to Survive снимут ещё два сезона сериала
Поделиться
Компания Netflix и Формула-1 объявили о продолжении съёмок популярного сериала Drive to Survive. Было принято решение продлить проект ещё на два сезона, сообщает пресс-служба Формулы-1. Таким образом, будут сняты пятый и шестой сезоны.
Сериал о Формуле-1 пользуется большой популярностью и демонстрирует рост аудитории. Она была самой большой у четвёртого сезона. В 56 странах мира Drive to Survive входил в топ-10 лучших проектов по аудитории.
В новом сезоне авторы вновь покажут закулисье «Королевских гонок». В новых сериях будет продемонстрировано, как пилоты и команды готовятся к борьбе за чемпионство в сезонах 2022 и 2023 годов.
Традиционно любителей гонок ждут эксклюзивные интервью и уникальные закулисные кадры.
Новость по темеМик Шумахер и Пьер Гасли раскритиковали Drive to Survive
Комментарии
- 5 мая 2022
-
20:24
-
18:48
-
18:39
-
16:33
-
15:47
-
14:56
-
14:08
-
13:05
-
12:01
-
11:01
-
09:40
-
00:42
- 4 мая 2022
-
23:23
-
21:54
-
20:59
-
19:49
-
18:18
-
17:23
-
16:39
-
15:41
-
14:14
-
13:12
-
12:05
-
11:16
-
10:35
-
09:35
-
00:14
- 3 мая 2022
-
23:13
-
22:06
-
21:16
-
20:39
-
19:51
-
18:42
-
17:57
-
15:57
Партнерский контент