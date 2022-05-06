Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пьер Гасли: «Альфа Таури» сейчас не там, где могла бы быть

Пьер Гасли: «Альфа Таури» сейчас не там, где могла бы быть
Комментарии

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли высказал мнение, что его команда занимает седьмое или восьмое место по скорости среди всех гоночных коллективов Формулы-1. После четырёх этапов сезона «Альфа Таури» занимает седьмое место в Кубке конструкторов.

«Мы не там, где хотели бы быть. Но стоит признать, что новые правила осложняют ситуацию. Нам ещё предстоит многое узнать об автомобилях. Мы по-прежнему учимся каждые выходные и сейчас не на том месте, где могли бы быть. Однако я уверен, что мы можем улучшить болид и попытаться вернуться на более высокие позиции. Надеюсь, это произойдёт довольно скоро и мы окажемся на четвёртом или пятом месте», — приводит слова Гасли издание RaceFans.

Ранее Гасли поделился впечатлениями от встречи с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом.

Новость по теме
Гасли: не знал, что Майкл Джордан такой большой фанат Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022