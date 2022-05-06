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Гасли высказался о возможности выступить в команде Майкла Джордана в NASCAR

Гасли высказался о возможности выступить в команде Майкла Джордана в NASCAR
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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли ответил на вопрос о возможности выступить в команде легендарного баскетболиста Майкла Джордана в NASCAR.

«Не знал, что каждое воскресное утро Майкл Джордан просыпается, чтобы посмотреть наши гонки. Он большой фанат. Я был очень удивлён тем, как много он знает о нашем виде спорта. Он ясно показал, что проявляет огромный интерес к автоспорту. Участие в его команде в NASCAR? Это вполне может случиться. Думаю, мы с Майклом ещё встретимся», — приводит слова Гасли издание GPFans.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 Гасли в настоящее время занимает 13-е место. После четырёх Гран-при в активе монегаска 6 очков.

Ранее Гасли признался, что был поражён познаниями Джордана о Формуле-1.

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