Феттель объяснил, зачем натянул трусы поверх комбинезона

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал собственные действия перед свободной практикой на Гран-при Майами. Ранее немецкий гонщик появился перед камерами в трусах, которые были надеты поверх комбинезона.

По всей видимости, действия Феттеля стали акцией протеста на требование ФИА обязать гонщиков надевать огнеупорное бельё. Команды должны проверять, надели ли их пилоты такое бельё.



Но Феттель призвал не уделять слишком много внимания этому.



«Я просто пошутил. Давайте не будем придавать этому большого значения. Вообще, мне кажется странным, что мы до сих пор говорим об этом», — цитирует Феттеля Motorsport-Total.

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