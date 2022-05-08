Ферстаппен объяснил, почему он доволен третьим местом, несмотря на ошибку

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал третий результат в квалификации Гран-при Майами Формулы-1.
«В целом я вполне доволен квалификацией. Вчера я проехал буквально четыре или пять кругов, так что сегодня целый день пытался изучить трассу и найти должный баланс машины. Так что то, что я оказался настолько конкурентоспособен в квалификации, стало сюрпризом. Эту трассу нелегко выучить. Конечно, ты хочешь быть на поуле, но если учитывать, с чего мы начали, то мы проделали хорошую работу.
Нам нужно добиться, чтобы уик-энды начинались не так тяжело. Но у нас хороший шанс завтра. У нас хорошая максимальная скорость, машина хорошо управляется, так что с нетерпением жду гонки. За пределами гоночной траектории скользко, но посмотрим. Завтра может много чего произойти. Думаю, станет даже жарче, так что многое зависит от того, как себя будут вести шины», — приводит слова Ферстаппена GPFans.
- 8 мая 2022
-
02:06
-
01:49
-
01:39
-
01:33
-
01:26
-
01:17
-
01:12
-
01:08
-
00:51
-
00:05
- 7 мая 2022
-
23:35
-
22:24
-
21:15
-
21:05
-
20:02
-
18:37
-
17:31
-
17:09
-
16:29
-
16:22
-
16:13
-
16:00
-
15:11
-
13:53
-
13:03
-
11:59
-
11:00
-
10:16
-
09:34
-
03:16
-
03:08
-
03:02
-
02:55
-
02:52
-
01:35