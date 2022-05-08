Ферстаппен объяснил, почему он доволен третьим местом, несмотря на ошибку

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал третий результат в квалификации Гран-при Майами Формулы-1.



«В целом я вполне доволен квалификацией. Вчера я проехал буквально четыре или пять кругов, так что сегодня целый день пытался изучить трассу и найти должный баланс машины. Так что то, что я оказался настолько конкурентоспособен в квалификации, стало сюрпризом. Эту трассу нелегко выучить. Конечно, ты хочешь быть на поуле, но если учитывать, с чего мы начали, то мы проделали хорошую работу.



Нам нужно добиться, чтобы уик-энды начинались не так тяжело. Но у нас хороший шанс завтра. У нас хорошая максимальная скорость, машина хорошо управляется, так что с нетерпением жду гонки. За пределами гоночной траектории скользко, но посмотрим. Завтра может много чего произойти. Думаю, станет даже жарче, так что многое зависит от того, как себя будут вести шины», — приводит слова Ферстаппена GPFans.