Ферстаппен ошибся и позволил «Феррари» оформить дубль. Получится ли отыграться в гонке?

Q1: Чжоу помешала пробка

Первый неудачник квалификации Формулы-1 на новой уличной трассе в Майами стал известен ещё до её начала: Эстебан Окон угодил в третьей практике в столь сильную аварию, что его шасси треснуло. Очевидно, что подготовить автомобиль, построенный вокруг запасного шасси, в оставшееся до квалификации время было просто нереально. Так что «Альпин» пришлось надеяться только на Фернандо Алонсо. Забегая вперёд, никаких чудес двукратный чемпион не совершил. Но об этом позже.

Обладателями 18-го и 19-го мест предсказуемо стали представители самой медленной команды — «Уильямса». Да, Алекс Албон пару раз блеснул во время практики, но в решающий момент оказался бессилен, чтобы опередить кого-либо, кроме Николаса Латифи. Более того, и канадец проиграл напарнику более чем уважительные 59 тысячных секунды — всегда бы так.



17-е место занял Гуаньюй Чжоу, которого подставили инженеры. Пилота «Альфа Ромео» выпустили на решающую попытку таким образом, что на третьем секторе китайский новичок упёрся в целую группу пилотов, которые только готовились к своему кругу. Да, тут можно жаловаться по радио, но толку? Обычно в такой ситуации никого не штрафуют — мол, такие уж условия на трассе…



Наконец, 16-я позиция у Кевина Магнуссена. «Хаас» в этот уик-энд не настроен творить чудеса, а сам датчанин проиграл Мику Шумахеру — немец, в отличие от напарника, пробился в Q2 с запасом.

Q2: Дальше — без Расселла и двух чемпионов

Пилоты «Феррари» и «Ред Булл», как и в Q1, без проблем пробились дальше. Отличный третий результат показал Ландо Норрис, в то время как Дэн Риккардо провалился: у австралийца лишь 14-е время. В оправдание опытного австралийца отметим, что на первом круге у него были проблемы с понижением передач. Ко второй попытке болид подготовили в последний момент, Риккардо ушёл на круг всего за пять секунд до конца сегмента, так что легко предположить, что подготовка прошла не по плану.

Даниэль Риккардо после неудачи в квалификации Фото: Getty Images

Самая обидная 11-я позиция на счету Фернандо Алонсо. Испанец проиграл Пьеру Гасли всего 32 тысячные секунды. С другой стороны, испанец всего на 13 тысячных опередил Джорджа Расселла и на 54 — Себастьяна Феттеля. Плотность — невероятная! Расселл, в отличие от Хэмилтона, допустил за рулём нестабильного «Мерседеса» уйму ошибок и так и не сумел собрать круг. Льюис оказался быстрее на четыре десятые – не спешите хоронить семикратного.

Что же до Феттеля, то он признал, что ошибся в шикане — именно это стоило Себу места в топ-10. На сей раз болид «Астон Мартин» оказался в достойной форме: это доказал Лэнс Стролл, пробившийся в Q3. Ну а на 15-м месте оказался соотечественник и младший товарищ Феттеля Мик Шумахер — увы, «Хаас» на родной земле не показал былой прыти.

Q3: Очередь Ферстаппена ошибиться

Первая попытка в решающем сегменте квалификации наконец свела «Ред Булл» и «Феррари» в равные условия: до этого либо кто-то не собирал круг, либо соперники по очереди использовали изношенные комплекты шин. Что ж, разведка боем вышла блестящей: Ферстаппен опередил Леклера на 64 тысячные, а Сайнса — на 80! Немного подкачал лишь Перес, проигравший сразу полсекунды. Но у Чеко и всех остальных оставался второй шанс.



Было ощущение, что сейчас кто-нибудь пойдёт в слишком решительную атаку и дело кончится аварией и красным флагом, однако обошлось. А вот ошибка всё-таки случилась: Ферстаппен не справился с очередной связкой поворотов и уже на первом секторе бросил круг. Максу оставалось узнать по радио, смогут ли его опередить пилоты «Феррари» и напарник.



Ни Леклер, ни Сайнс не собрали идеальные круги, потеряв время на третьем секторе, но это не помешало Шарлю и Карлосу дружно оставить Ферстаппена позади. Причём если Сайнс оказался быстрее голландца на жалкие пять тысячных секунды, то Леклер «привёз» почти две десятые — есть поул! Что же до Переса, то он прибавил и оказался неподалёку от Макса — в 45 тысячных.

Лучшим из остальных стал Валттери Боттас, которому вновь удалось опередить представителя своей бывшей команды: финн оказался быстрее Хэмилтона на полторы десятые. На счету Льюиса шестой результат, он опередил Гасли, Норриса, Цуноду и Стролла.



Итак, «Феррари» и «Ред Булл» опять фактически равны по темпу и стоят на решётке рядом. Поможет ли «Скудерии» старт в полном составе с первого ряда и даст ли Международный автодром Майами достаточно возможностей для обгонов? Проверим в воскресенье – старт гонки Ф-1 в 22:30 по московскому времени.