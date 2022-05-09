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Окон прокомментировал финиш на восьмом месте в Майами после старта с последнего

Окон прокомментировал финиш на восьмом месте в Майами после старта с последнего
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон дал комментарий по поводу итогов Гран-при Майами. Напомним, француз начал гонку с последней позиции, однако в итоге пришёл восьмым.

«Вот это гонка! Огромное спасибо команде за всю тяжелую работу, за то, что за ночь собрали машину, которая была довольно сильно разбита после того сильного удара на тренировке в субботу. Они были настоящими звёздами в эти выходные. Для меня очень приятно набрать очки, стартовав с последнего места, и я определенно счастлив после такой тяжёлой квалификации. Машина и стратегия были великолепны, это была хорошая гонка, и мы завершаем захватывающий первый гоночный уик-энд в Майами в крутом стиле. Теперь нам нужно сохранить этот импульс, чтобы вернуться в Европу на следующий этап», — приводит слова Окона пресс-служба «Альпин».

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