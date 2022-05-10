Хорнер отверг опасения относительно проблем с надёжностью нового болида «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер отверг опасения по поводу проблем с надёжностью нового болида RB18 после того, как Макс Ферстаппен и Серхио Перес столкнулись с двумя проблемами на первом Гран-при Майами.
«Дело не в том, что машина ненадёжная. Думаю, что у нас появились неприятные моменты, которые обычно можно было увидеть на предсезонных тестах, но они проявились только в начале сезона, и это расстраивает. Мы тесно сотрудничаем с HRC, и они оказывают нам большую поддержку, так что я думаю, что мы разберёмся с этим», — приводит слова Хорнера GPFans.
Напомним, по итогам гонки Макс Ферстаппен стал первым. Его напарник Серхио Перес пришёл на финиш четвёртым.
Ранее Хорнер высказался по поводу проблем, с которыми столкнулся Перес во время Гран-при Майами.
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