Марко: Ферстаппен пилотирует идеально, Леклер всё ещё допускает небольшие ошибки
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал победу Макса Ферстаппена на Гран-при Майами Формулы-1 и указал, в чём голландец сейчас сильнее Шарля Леклера.
«Было два решающих момента. Первый — это когда Максу удалось опередить Сайнса сразу на старте. Второй — что ему удавалось ехать сразу за Леклером на правильном расстоянии, когда Шарль перегрузил шины. Это привело к обгону. После этого всё выглядело легко, пока не выехала машина безопасности.
Мы на одном уровне с „Феррари“. Разницу теперь обеспечивают условия на трассе и гонщики. Леклер и Ферстаппен ведут собственное сражение. Макс пилотирует идеально, в то время как Леклер всё ещё допускает небольшие ошибки. Это ключ», — приводит слова Марко Speedweek.
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