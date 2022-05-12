В «Ред Булл» рассчитывают достичь оптимального веса машины за счёт обновлений в Барселоне

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что новинки австрийской команды в Барселоне позволят им достичь оптимального веса болида.



«Мы привезём в Барселону новинки, которые, наконец, позволят нам достичь оптимального веса машины. До сих пор вес машины был значительно выше минимально разрешённых 798 кг.



Сейчас мы с „Феррари“ находимся в равных условиях. В будущем преимущество получит тот, кто сможет выжать максимум из своей машины на определённой трассе. Мы продолжаем с нетерпением ждать борьбы и полностью доверять ФИА, которая гарантирует, что всё пройдёт в рамках правил», — приводит слова Хельмута Марко F1-Insider.



После пяти этапов лидерство в личном зачёте удерживает пилот «Феррари» Шарль Леклер, Макс Ферстаппен занимает вторую строчку.