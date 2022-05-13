«Тут всё очевидно». Виталий Петров разобрал аварию Феттеля и Шумахера на Гран-при Майами

Бывший российский пилот Формулы-1 Виталий Петров поделился мыслями о столкновении гонщика «Хааса» Мика Шумахера с Себастьяном Феттелем из «Астон Мартин» на Гран-при Майами.
«Егор Оруджиев сказал, что в столкновении виноват Феттель, а не Шумахер. Ну ребята, тут очевидно всё. Вы же сами видите, что Шумахер был где-то на корпус позади Феттеля, когда решил провести обгон. А Себастьян делал свою траекторию и ехал по своей линии. Он просто даже не видел, что Шумахер находится внутри. Я же говорил, что, если ты кого-то обгоняешь, ты должен показать человеку, что ты уже внутри поворота, чтобы он тебя видел и не смог в тебя повернуть. Если бы он повернул в тебя и ударил в левое переднее колесо своим правым передним, то, конечно, Феттель был бы виноват. А так тут всё очевидно», — сказал Петров в телеграм-канале «Русские парни из F1».
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