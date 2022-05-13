Вольф: Расселл будто всегда был в «Мерседесе»

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф высказался о Джордже Расселле, перешедшем в коллектив перед стартом сезона-2022.



«Он отлично интегрировался в команду, как будто всегда был здесь. Я доволен обоими пилотами, доволен тем, как они взаимодействуют и как уважительно относятся друг к другу.Даже когда они сражаются на трассе, то возвращают друг другу позиции, если завоевали их, не оставив другому места. Так и должны соревноваться напарники, и это хорошо. Я доволен тем, как Джордж освоился», — приводит слова Тото Вольфа Autosport.



В настоящее время Расселл занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов Формулы-1. После пяти Гран-при в активе британца 59 очков. Возглавляет рейтинг пилот итальянской команды «Феррари» Шарль Леклер — на его счету 104 очка.