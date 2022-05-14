«Тогда и не нужно участвовать в гонках». Андреас Зайдль — о запрете украшений в Формуле-1

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль поделился мыслями о предписании Международной автомобильной федерации (ФИА) относительно ношения украшений во время гонки.
«Обсуждения и комментарии, которые мы наблюдаем в данный момент, в том числе от гонщиков, слишком эмоциональны. Я считаю, что ФИА в целом отлично справляется со своими обязанностями. В конечном счёте, есть правило, которому даже не знаю, сколько уже лет. В других гоночных сериях такие вопросы даже не обсуждаются. Если не хочется снимать украшения или носить специальное бельё, то и не нужно участвовать в гонках. Это же так просто.
Но и ФИА по этому вопросу должна быть открыта для диалога на предмет различных ситуаций. Ведь некоторые украшения просто сложно снять. Это то, о чём мы просим. Мы хотим, чтобы у нас был открытый диалог. Однако правила есть правила, и мы должны им следовать», — приводит слова Зайдля Racingnews365.
- 14 мая 2022
-
10:04
-
01:03
- 13 мая 2022
-
23:57
-
22:56
-
21:37
-
20:51
-
20:01
-
18:53
-
17:39
-
17:02
-
16:47
-
15:51
-
15:04
-
14:39
-
13:49
-
13:02
-
12:09
-
11:32
-
10:50
-
09:40
-
00:53
- 12 мая 2022
-
23:46
-
22:53
-
21:59
-
21:03
-
19:52
-
18:51
-
17:42
-
17:40
-
17:15
-
16:39
-
16:35
-
16:34
-
16:14
-
15:46