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«Тогда и не нужно участвовать в гонках». Андреас Зайдль — о запрете украшений в Формуле-1

«Тогда и не нужно участвовать в гонках». Андреас Зайдль — о запрете украшений в Формуле-1
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Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль поделился мыслями о предписании Международной автомобильной федерации (ФИА) относительно ношения украшений во время гонки.

«Обсуждения и комментарии, которые мы наблюдаем в данный момент, в том числе от гонщиков, слишком эмоциональны. Я считаю, что ФИА в целом отлично справляется со своими обязанностями. В конечном счёте, есть правило, которому даже не знаю, сколько уже лет. В других гоночных сериях такие вопросы даже не обсуждаются. Если не хочется снимать украшения или носить специальное бельё, то и не нужно участвовать в гонках. Это же так просто.

Но и ФИА по этому вопросу должна быть открыта для диалога на предмет различных ситуаций. Ведь некоторые украшения просто сложно снять. Это то, о чём мы просим. Мы хотим, чтобы у нас был открытый диалог. Однако правила есть правила, и мы должны им следовать», — приводит слова Зайдля Racingnews365.

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