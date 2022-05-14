«Ясный ум и большое сердце». Чандхок — о недавних высказываниях Феттеля
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Бывший пилот Формулы-1 Карун Чандхок поделился мнением об участии четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля в передаче на BBC Question Time. Там немец, в частности, говорил о важности заботы об экологии и высказывался о зависимости Германии от поставок газа из России.
«Себастьян здорово проявил себя на BBC Question Time. Когда он поднимал вопросы, выходящие далеко за рамки Формулы-1, он ясно показал, что у него ясный ум и большое сердце», — написал Чандхок в своих социальных сетях.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 Феттель в настоящее время занимает 14-е место. После пяти Гран-при в активе Себастьяна четыре очка. Лидирует в рейтинге пилот «Феррари» Шарль Леклер, на счету которого 104 балла.
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