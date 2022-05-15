Култхард оценил выступление Расселла в «Мерседесе»
Поделиться
Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о пилоте немецкой команды «Мерседес» Джордже Расселле, отметив его выступление на Гран-при Майами.
«Тогда он предложил команде посмотреть, не будет ли виртуальной машины безопасности. Было похоже, что у него на руках был какой-то сценарий. А вообще он проводит отличный сезон. Да, стоит признать, что в его распоряжении не та машина, на которую он рассчитывал, когда приходил в «Мерседес». Но нет никаких сомнений, что в команде приняли правильное решение, дав ему возможность выступать в высшей лиге», — приводит слова Култхарда издание PlanetF1.
Ранее о Джордже высказался руководитель «Мерседеса» Тото Вольф.
10 провальных сезонов от чемпионов Формулы-1:
Новость по темеВольф: Расселл будто всегда был в «Мерседесе»
Комментарии
- 15 мая 2022
-
14:53
-
14:06
-
13:48
-
13:03
-
11:48
-
10:59
-
10:09
-
01:03
- 14 мая 2022
-
23:56
-
23:04
-
22:00
-
20:54
-
20:02
-
18:50
-
17:49
-
17:00
-
16:02
-
14:37
-
13:32
-
12:56
-
11:33
-
10:32
-
10:04
-
01:03
- 13 мая 2022
-
23:57
-
22:56
-
21:37
-
20:51
-
20:01
-
18:53
-
17:39
-
17:02
-
16:47
-
15:51
-
15:04
Партнерский контент