Култхард оценил выступление Расселла в «Мерседесе»

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о пилоте немецкой команды «Мерседес» Джордже Расселле, отметив его выступление на Гран-при Майами.



«Тогда он предложил команде посмотреть, не будет ли виртуальной машины безопасности. Было похоже, что у него на руках был какой-то сценарий. А вообще он проводит отличный сезон. Да, стоит признать, что в его распоряжении не та машина, на которую он рассчитывал, когда приходил в «Мерседес». Но нет никаких сомнений, что в команде приняли правильное решение, дав ему возможность выступать в высшей лиге», — приводит слова Култхарда издание PlanetF1.



Ранее о Джордже высказался руководитель «Мерседеса» Тото Вольф.

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