«Дело не в Лоуренсе Стролле». Зафнауэр рассказал, почему ушёл из «Астон Мартин»

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр рассказал о том, почему он принял решение покинуть «Астон Мартин» перед стартом сезона-2022.
«Переговоры с «Альпин» всерьёз начались только в этом году — то есть уже после того, как для меня стало ясным, что уйти из «Астон Мартин» будет лучшим решением для всех. Именно тогда я начал искать альтернативные варианты, и мы договорились с «Альпин». Причины? Папа Римский может быть только один. Два Папы — это неправильно. Так что да, я решил уйти из «Астон Мартин», и так было лучше для всех.
Люди спрашивали у меня, о каком именно человеке речь. Это точно не про Лоуренса Стролла. У каждого есть босс. В «Альпин» у меня тоже есть начальник, как и в других командах. Но проблема возникла, когда в «Астон Мартин» решили пригласить в команду Мартина Уитмарша. И получилось, что мы с ним оказались на одинаковых должностях и должны были заниматься одними и теми же вещами. Это так не работает. Но дело было не в Лоуренсе Стролле», — приводит слова Зафнауэра официальный сайт Формулы-1.
- 16 мая 2022
-
21:42
-
20:54
-
19:49
-
19:01
-
17:28
-
16:58
-
16:06
-
15:47
-
14:59
-
13:42
-
12:49
-
11:54
-
10:52
-
09:43
-
00:35
- 15 мая 2022
-
23:45
-
23:04
-
20:57
-
19:53
-
19:12
-
17:41
-
16:36
-
16:17
-
15:50
-
14:53
-
14:06
-
13:48
-
13:03
-
11:48
-
10:59
-
10:09
-
01:03
- 14 мая 2022
-
23:56
-
23:04
-
22:00