«Дело не в Лоуренсе Стролле». Зафнауэр рассказал, почему ушёл из «Астон Мартин»

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр рассказал о том, почему он принял решение покинуть «Астон Мартин» перед стартом сезона-2022.



«Переговоры с «Альпин» всерьёз начались только в этом году — то есть уже после того, как для меня стало ясным, что уйти из «Астон Мартин» будет лучшим решением для всех. Именно тогда я начал искать альтернативные варианты, и мы договорились с «Альпин». Причины? Папа Римский может быть только один. Два Папы — это неправильно. Так что да, я решил уйти из «Астон Мартин», и так было лучше для всех.



Люди спрашивали у меня, о каком именно человеке речь. Это точно не про Лоуренса Стролла. У каждого есть босс. В «Альпин» у меня тоже есть начальник, как и в других командах. Но проблема возникла, когда в «Астон Мартин» решили пригласить в команду Мартина Уитмарша. И получилось, что мы с ним оказались на одинаковых должностях и должны были заниматься одними и теми же вещами. Это так не работает. Но дело было не в Лоуренсе Стролле», — приводит слова Зафнауэра официальный сайт Формулы-1.