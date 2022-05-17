На трассе в Баку изменили въезд на пит-лейн

Директор автодрома в Баку Ариф Рагимов рассказал, что на трассе в Азербайджане изменили въезд на пит-лейн.
«Мы немного изменили въезд на пит-лейн. Изменений на самой трассе нет, но ФИА попросила нас немного изменить въезд на пит-лейн, чтобы он был немного безопаснее. Посмотрим, как всё пройдет. Обычно гонщики не совершают много ошибок при въезде на пит-лейн.
По поводу остального посмотрим, когда машины выедут на трассу. Мы не будем менять конфигурацию каких-либо поворотов, но иногда после тренировок пилоты говорят: «В этом месте поребрик нужно убрать». В повороте на Старый город, на самом узком участке, мы играли с поребриком с первого дня: добавляли его, убирали и снова добавляли. Невозможно понять, нужен ли он, пока автомобили там не проедутся», — приводит слова Рагимова Motorsport.
- 17 мая 2022
-
09:46
-
00:59
- 16 мая 2022
-
23:54
-
23:05
-
21:42
-
20:54
-
19:49
-
19:01
-
17:28
-
16:58
-
16:06
-
15:47
-
14:59
-
13:42
-
12:49
-
11:54
-
10:52
-
09:43
-
00:35
- 15 мая 2022
-
23:45
-
23:04
-
20:57
-
19:53
-
19:12
-
17:41
-
16:36
-
16:17
-
15:50
-
14:53
-
14:06
-
13:48
-
13:03
-
11:48
-
10:59
-
10:09