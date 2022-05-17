На трассе в Баку изменили въезд на пит-лейн

Директор автодрома в Баку Ариф Рагимов рассказал, что на трассе в Азербайджане изменили въезд на пит-лейн.

«Мы немного изменили въезд на пит-лейн. Изменений на самой трассе нет, но ФИА попросила нас немного изменить въезд на пит-лейн, чтобы он был немного безопаснее. Посмотрим, как всё пройдет. Обычно гонщики не совершают много ошибок при въезде на пит-лейн.

По поводу остального посмотрим, когда машины выедут на трассу. Мы не будем менять конфигурацию каких-либо поворотов, но иногда после тренировок пилоты говорят: «В этом месте поребрик нужно убрать». В повороте на Старый город, на самом узком участке, мы играли с поребриком с первого дня: добавляли его, убирали и снова добавляли. Невозможно понять, нужен ли он, пока автомобили там не проедутся», — приводит слова Рагимова Motorsport.