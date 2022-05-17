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Нифонтова оценила намерение Никиты Мазепина выступить на ралли «Шёлковый путь»

Нифонтова оценила намерение Никиты Мазепина выступить на ралли «Шёлковый путь»
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Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова поделилась мыслями о предстоящем выступлении экс-пилота Формулы-1 Никиты Мазепина в ралли-марафоне «Шёлковый путь» 2022 года. Ранее сообщалось, что Никита планирует принять участие в этом марафоне.

«Конечно, Никите Мазепину в этой гонке будет непросто: перебраться из двухмерного пространства кольцевых соревнований в трёхмерное ралли-рейдов редко получается с первого раза. Ралли-рейды — это прежде всего опыт, так что его будет не хватать. Я не сомневаюсь, что Никита будет очень быстрым как человек из Формулы-1. Как показывает пример того же Алонсо, выступавшего на «Дакаре», человек из Формулы-1 может ехать быстро, но в начале ему всегда не хватает специфического рейдового опыта» — приводятся слова Нифонтовой в телеграм-канале First Place.

Ралли-марафон «Шёлковый путь» 2022 года пройдёт по территории России со стартом в Астрахани и финишем в Москве.

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