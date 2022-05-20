Латифи отреагировал на информацию о своём увольнении из «Уильямса»

Пилот «Уильямса» Николас Латифи прокомментировал слухи о своём увольнении из британской команды.



«Когда я увидел это сообщение, то просто немного посмеялся, потому что, очевидно, это было неправдой и я всё ещё здесь. Конечно, всегда ходят слухи. Такова природа спорта. Но, конечно, я был немного удивлён, когда увидел такое сообщение со стороны известного журналиста, хотя для этой информации не было никаких оснований. В общем, я просто немного посмеялся», — заявил Латифи в ходе официальной пресс-конференции ФИА.



Напомним, ранее в прессе появилась информация о возможной замене канадского гонщика уже в середине сезона. По слухам, его должен был заменить чемпион Формулы-Е Ник де Врис. Вскоре информация об этом была опровергнута тем же источником.

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