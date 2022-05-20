Расселл объяснил, чем скорость «Мерседеса» в Испании отличается от пятницы в Майами

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Испании. По итогам второй тренировки Расселл занял вторую позицию.
«В Майами мы были быстрейшими в пятницу, здесь — вторые, но определённо машина реагирует по-другому. У нас нет дельфинирования на прямых, что здорово, но мы всё ещё испытываем его здесь и там в поворотах, а с этим в конечном счёте надо справиться.
«Ред Булл» по-прежнему выглядит очень сильно, нужно с ними считаться. Не вижу причин, почему мы не можем быть так же близки или ещё ближе к лидерам по ходу всего уик-энда. С учётом разницы в режимах моторов трудно сказать, где мы по чистому темпу: похоже, что у «Феррари» и «Ред Булл» были самые слабые режимы.
Деградация шин была серьёзной у всех, так что воскресная гонка обещает стать испытанием. На работе над этим компонентом мы и сосредоточимся вечером», — приводит слова Расселла пресс-служба его команды.
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