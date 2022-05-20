Сайнс объяснил, почему провёл вторую тренировку Гран-при Испании хуже первой

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Испании, на которых он показал второй и четвёртый результаты.



«Несколько сложная вторая практика по сравнению с позитивной первой: у нас возникли небольшие проблемы с шинами после внесённых нами изменений. Нам нужно это изучить и отыскать верные корректировки на субботу. Но у нас много данных, так что я уверен, что мы найдём более комфортные настройки.



Похоже, в жару здесь сильная деградация резины, что может стать решающим моментом в гонке. Так что мы будем держать в уме и это.



Я очень впечатлён количеством болельщиков на трибунах сегодня. Фантастика — видеть, как все эти люди поддерживают нас, это придаёт позитив и является огромной мотивацией!» — приводит слова Сайнса пресс-служба «Феррари».

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