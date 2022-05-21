Босс «Альпин» объяснил, почему поддерживает жёсткую критику Алонсо в адрес стюардов

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр заявил, что понимает причину острых высказываний пилота команды Фернандо Алонсо в адрес стюардов Гран-при Майами Формулы-1 и одного из гоночных директоров чемпионата Нильса Виттиха. На пресс-конференции в пятницу Алонсо назвал судей некомпетентными, а насчёт Виттиха сказал, что тому не хватает знаний для управления гонками.
«Я читал расшифровку пресс-конференции. В Майами его наказали дважды. А затем столкнулись Норрис и Гасли — и там штрафа не было. Думаю, было бы справедливо сказать, что ФИА действовала непоследовательно. Мик Шумахер выбил Феттеля, и штрафа не было, пусть даже они сражались за очки. Так почему же тогда Фернандо получил штраф? Думаю, раздражение Фернандо решениями ФИА обосновано», — приводит слова Зафнауэра AS.
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