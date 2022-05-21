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«Стоит ли рисковать?» Сайнс высказался об аварии Леклера за рулём старой «Феррари»

«Стоит ли рисковать?» Сайнс высказался об аварии Леклера за рулём старой «Феррари»
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Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал аварию своего партнёра по команде Шарля Леклера, когда тот управлял болидом Ники Лауды в рамках уик-энда исторического Гран-при Монако.

«У меня в прошлом была возможность управлять историческими машинами. Это даёт тебе возможность узнать, как выглядел спорт прежде. Но у меня двойственное мнение насчёт этого, потому что стоит ли рисковать? У тебя есть шанс побороться за чемпионство. Так почему ты будешь рисковать такими ситуациями, как случилась у него?

Каждый раз, когда я сажусь за руль старой машины Формулы-1, я держу это в уме. А если я сажусь за руль, то я собираюсь атаковать, но может случиться авария. Это приводит к ряду вопросов, на которые я не знаю, как ответить», — приводит слова Сайнса Racingnews365.

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