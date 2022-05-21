«Стоит ли рисковать?» Сайнс высказался об аварии Леклера за рулём старой «Феррари»

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал аварию своего партнёра по команде Шарля Леклера, когда тот управлял болидом Ники Лауды в рамках уик-энда исторического Гран-при Монако.
«У меня в прошлом была возможность управлять историческими машинами. Это даёт тебе возможность узнать, как выглядел спорт прежде. Но у меня двойственное мнение насчёт этого, потому что стоит ли рисковать? У тебя есть шанс побороться за чемпионство. Так почему ты будешь рисковать такими ситуациями, как случилась у него?
Каждый раз, когда я сажусь за руль старой машины Формулы-1, я держу это в уме. А если я сажусь за руль, то я собираюсь атаковать, но может случиться авария. Это приводит к ряду вопросов, на которые я не знаю, как ответить», — приводит слова Сайнса Racingnews365.
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