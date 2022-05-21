«Айнтрахту» повезло». Себастьян Феттель — о финале Лиги Европы

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от победы своей любимой команды, «Айнтрахта» из Франкфурта-на-Майне, в финале Лиги Европы нынешнего сезона с шотландским «Рейнджерс» (1:1, 5:4 пен.).
«Я смотрел этот матч по телевизору. Очевидно, когда дело дошло до серии пенальти, было очень волнующе и я немало нервничал. Полагаю, можно говорить, что нам повезло, как и всегда бывает в случае с пенальти. Но всё-таки эта победа была заслуженной. Невероятное достижение для нашего клуба! Так что как фанат я очень счастлив. Думаю, игроки запомнят эту победу навсегда. Мы, фанаты, точно запомним», — приводит слова Феттеля пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).
Эмоциональная реакция фанатов на победу «Айнтрахта» в ЛЕ:
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