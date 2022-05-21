В «Астон Мартин» рассказали об ощущениях, когда «Ред Булл» показал схожую концепцию машины

Технический директор «Астон Мартин» Энди Грин рассказал, как команда работала над обновлённой версией машины, ряд элементов которой оказались максимально похожи на решения «Ред Булл», представленные во время зимних тестов.



«Ещё прежде чем мы увидели чью-либо машину, у нас шло параллельное развитие. И когда «Ред Булл» показал похожую концепцию, это стало не шоком, но сюрпризом. Думаю, это просто дополнительно преисполнило нас уверенностью, что в выборе из двух своих направлений мы пошли не по тому пути. Думаю, это было подтверждением.



Ни в какой момент мы не получали никаких данных от какой-либо команды, от кого-либо. ФИА посетила базу, провела тщательное расследование, изучила все данные и историю машины. Они поговорили со всеми вовлечёнными сотрудниками и заключили, что это было абсолютно независимое развитие автомобиля. Думаю, эти обвинения абсолютно далеки от истины», — приводит слова Грина The Race.