Норрис — о своей ошибке в квалификации ГП Испании: мы могли быть на 2 или 3 позиции выше

Пилот команды «Макларен» Ландо Норрис прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Испании. В одном из поворотов болид Ландо оказался за пределами трассы, из-за чего он лишился шансов попасть в финальную часть квалификационной сессии.

«День многое сулил, поэтому обидно, как в итоге всё закончилось. Не думал, что машина пересекла линию. Конечно, это расстраивает, потому что у нас был хороший темп и мы могли бы быть на две или три позиции выше. В Барселоне сложно совершать обгоны, и гонка обещает быть нелёгкой, но, надеюсь, мы сможем отыграть несколько мест и провести хороший заезд», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».

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