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Штайнер: представьте «Хаас» с обновлениями на Гран-при Испании. Мы были бы на поуле!

Штайнер: представьте «Хаас» с обновлениями на Гран-при Испании. Мы были бы на поуле!
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался об отсутствии обновлений у его команды на Гран-при Испании Формулы-1.

«Многие команды привезли обновления, а нас чуть ли не критиковали из-того, что мы этого не сделали. Но представьте, что было бы, если бы обновления были и у нас? Мы были бы на поуле!

Я полагаю, что если бы мы привезли обновления в этот раз, то, возможно, были бы даже медленнее. Сейчас мы стараемся извлечь максимальный потенциал из нашей машины. Надеюсь, к следующему Гран-при мы сможем сохранить эту базу, ну а после уже можно будет говорить об обновлениях.

Вообще, признаюсь, всё выглядело так, что мы не очень хорошо понимали эту машину. Поэтому решили для начала как следует разобраться в ней. Кажется, сработало», — приводит слова Штайнера Autosport.

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