Штайнер: представьте «Хаас» с обновлениями на Гран-при Испании. Мы были бы на поуле!

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался об отсутствии обновлений у его команды на Гран-при Испании Формулы-1.
«Многие команды привезли обновления, а нас чуть ли не критиковали из-того, что мы этого не сделали. Но представьте, что было бы, если бы обновления были и у нас? Мы были бы на поуле!
Я полагаю, что если бы мы привезли обновления в этот раз, то, возможно, были бы даже медленнее. Сейчас мы стараемся извлечь максимальный потенциал из нашей машины. Надеюсь, к следующему Гран-при мы сможем сохранить эту базу, ну а после уже можно будет говорить об обновлениях.
Вообще, признаюсь, всё выглядело так, что мы не очень хорошо понимали эту машину. Поэтому решили для начала как следует разобраться в ней. Кажется, сработало», — приводит слова Штайнера Autosport.
Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Барселоне:
- 22 мая 2022
-
17:43
-
16:41
-
16:01
-
15:32
-
14:24
-
13:43
-
13:19
-
12:07
-
12:04
-
12:00
-
11:20
-
10:17
-
10:09
-
09:38
-
00:52
- 21 мая 2022
-
23:58
-
22:41
-
22:11
-
21:47
-
21:14
-
20:56
-
20:53
-
20:48
-
20:44
-
20:07
-
19:42
-
19:37
-
19:28
-
18:42
-
18:38
-
18:05
-
17:02
-
16:08
-
15:15
-
15:02