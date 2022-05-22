«Я не сдался». Хэмилтон прокомментировал прорыв после прокола на первом круге

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал финиш на пятом месте в гонке Гран-при Испании.
«Я просто рад, что сумел отыграться, и благодарен команде за то, что она не сдавалась и за потрясающую работу каждого, обеспечившую такое улучшение. Ощущения от машины в гонке были отличными, наш темп стал ближе к топам, что здорово. Просто мне не повезло на старте, когда я заработал прокол, но я не сдался.
Было очень жаль отдавать место Сайнсу, особенно после прорыва с той позиции, на которой я находился. Я ведь проигрывал 30 секунд ближайшему сопернику — был просто нигде. Ужасно находиться так далеко, но ты должен не сдаваться и продолжать атаковать, надеясь на лучшее.
У нас ещё остаётся дельфинирование, но не на прямых, а в поворотах. Но всё уже гораздо лучше, чем прежде. Парни работают очень упорно, и я уверен, что мы всё исправим со временем. Если бы не проблема в начале, кто знает, где бы мы оказались в конце. Хорошо знать, что наш темп был схож со скоростью ряда лидеров», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».
- 22 мая 2022
-
20:46
-
20:41
-
20:36
-
20:19
-
20:17
-
20:09
-
20:03
-
19:54
-
19:52
-
19:46
-
19:42
-
19:05
-
18:52
-
18:42
-
18:33
-
18:26
-
18:24
-
18:20
-
18:08
-
17:43
-
16:41
-
16:01
-
15:32
-
14:24
-
13:43
-
13:19
-
12:07
-
12:04
-
12:00
-
11:20
-
10:17
-
10:09
-
09:38
-
00:52
- 21 мая 2022
-
23:58