Косаченко: этот технический регламент больше подходит «Феррари», чем остальным

Автоспортивный менеджер и эксперт Оксана Косаченко поделилась мнением о выступлениях «Феррари» в нынешнем сезоне. До этапа в Испании «Феррари» возглавляла оба зачёта чемпионата мира, однако после гонки в Барселоне лидерство перешло к «Ред Булл» и Максу Ферстаппену.



«Скорость Леклера и годом ранее не вызывала никаких сомнений. Не могу сказать, что «Феррари» — фавориты для меня. Отрадно, что они возвращается к той скорости, которую от них традиционно ждут. Конечно, когда команда в середине пелотона, а иногда и вовсе не доезжает до финиша — это нонсенс.



Очень многие критиковали Маттиа Бинотто за то, что он какие-то странные телодвижения совершает в команде. На мой взгляд, его инженерный дар проявился. Он выдержал критику прошлого сезона, чтобы подготовить машину, которая оказалась впереди, по новым техническим правилам. Любой спорт развивается по спирали. Наверное, это тот технический регламент, который больше подходит «Феррари», чем остальным», — сказала Косаченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.