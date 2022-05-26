Риккардо случайно признал, что у него нет контракта с «Маклареном» на 2023 год

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо проговорился о том, что у него нет контракта с «Маклареном» на 2023 год.

Два года назад сообщалось о том, что пилот подписал контракт с командой на три года.

На вопрос одного из журналистов издания Motorsport-Total о том, обсуждал ли Риккардо новое соглашение на следующий сезон, он ответил:

«Нет, пока мы с командой не обсуждали этот вопрос. Но я уверен, что до летнего перерыва проведём переговоры»

На эту реплику репортёр уточнил, что ранее Риккардо говорил про трёхлетнее соглашение с командой, при котором обсуждать ничего не пришлось бы.

«Интересный и правильный вопрос. Вы вынудили меня сказать то, что я не должен был говорить!», — сказал Риккардо

Ранее исполнительный директор «Макларена» Зак Браун признался, что выступления Даниэля Риккардо пока не оправдывают ожиданий команды, поскольку австралиец уступает напарнику Ландо Норрису.