Риккардо случайно признал, что у него нет контракта с «Маклареном» на 2023 год

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо проговорился о том, что у него нет контракта с «Маклареном» на 2023 год.
Два года назад сообщалось о том, что пилот подписал контракт с командой на три года.
На вопрос одного из журналистов издания Motorsport-Total о том, обсуждал ли Риккардо новое соглашение на следующий сезон, он ответил:
«Нет, пока мы с командой не обсуждали этот вопрос. Но я уверен, что до летнего перерыва проведём переговоры»
На эту реплику репортёр уточнил, что ранее Риккардо говорил про трёхлетнее соглашение с командой, при котором обсуждать ничего не пришлось бы.
«Интересный и правильный вопрос. Вы вынудили меня сказать то, что я не должен был говорить!», — сказал Риккардо
Ранее исполнительный директор «Макларена» Зак Браун признался, что выступления Даниэля Риккардо пока не оправдывают ожиданий команды, поскольку австралиец уступает напарнику Ландо Норрису.
- 26 мая 2022
-
17:26
-
17:14
-
16:33
-
15:59
-
15:50
-
15:02
-
13:27
-
12:44
-
12:07
-
11:01
-
09:51
-
01:05
- 25 мая 2022
-
23:46
-
22:49
-
22:01
-
20:56
-
19:49
-
18:52
-
17:29
-
16:15
-
15:52
-
14:38
-
13:49
-
12:45
-
11:23
-
10:49
-
09:37
-
01:06
-
00:19
- 24 мая 2022
-
23:25
-
22:44
-
21:34
-
20:40
-
19:14
-
18:08