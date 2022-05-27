В «Ред Булл» вновь заговорили о расследовании в отношении «Астон Мартин»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что в команде не исключают дальнейших действий в отношении гоночного коллектива «Астон Мартин», оказавшегося под подозрением после сходства его модернизированного авто с болидом «Ред Булл».
«Конечно, это обычная практика, когда специалисты переходят из одной команды в другую. Но никакая интеллектуальная собственность при этом не должна быть передана в новые коллективы. В нашем распоряжении есть системы, которые позволяют нам защищать и проверять все данные. Итак, следующий этап для нас будет заключаться в том, чтобы убедиться, что наша интеллектуальная собственность никоим образом не передавалась. Обращу внимание, что между нашими командами нет коммерческих отношений, поэтому мы относимся к этому вопросу очень серьёзно.
Я думаю, что ФИА чётко изложила свою позицию. Но мы проведём наше собственное внутреннее расследование и будем отталкиваться от него», — приводит слова Хорнера Racingnews365.
«Ред Булл» показал, как выглядит его новый завод двигателей Ф-1:
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