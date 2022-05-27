Ферстаппен: в сравнении с «Феррари» «Ред Булл» ещё нужно найти некоторую скорость

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Монако.
«Мы попробовали ряд различных вещей в настройках, чтобы посмотреть, как себя будет вести машина. В первой тренировке её поведение нравилось мне больше, чем во второй. Если мы добьёмся более удачного баланса, то сможем сильнее атаковать в поворотах и тогда, разумеется, время на круге станет лучше.
Очевидно, что в сравнении с «Феррари» нам ещё нужно найти некоторую скорость, так что теперь всё зависит от уточнения настроек и поиска баланса. Ощущения от трассы в этом году иные с новыми машинами. Они немного тяжелее и медленнее, и ты сильнее ощущаешь неровности, так как подвеска жёстче. Плюс сама езда здесь очень хаотичная. Не могу дождаться квалификации», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба его команды.
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