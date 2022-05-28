Алексей Попов: Формула-1 действительно начала войну с Монако

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился мыслями о Гран-при Монако, который проходит в настоящее время. Теперь этап в княжестве проходит не в привычном для него формате со свободными практиками в четверг, а в традиционном для Формулы-1.



«Меня в Монако не было, но для княжества это небольшая потеря. А вот то, что мы подводим итоги первых заездов в пятницу, а не в четверг, это действительно для них удар. Сам по себе, может, и не такой большой. Но это первая ласточка — вот эта тенденция, что Формула-1 действительно начала войну с Монако. Сначала четверг отобрали и на пятницу перенесли. А там, глядишь, и платить заставят. Или вовсе уберут из календаря. И о том, и о другом уже говорят. И большая часть болельщиков тоже вторит, что это неинтересно: процессия, одни толстосумы на яхтах и так далее», — сказал Попов на своём канала в YouTube.

Легендарные Гран-при Монако Формулы-1: