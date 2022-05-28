Алексей Попов: Формула-1 действительно начала войну с Монако

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился мыслями о Гран-при Монако, который проходит в настоящее время. Теперь этап в княжестве проходит не в привычном для него формате со свободными практиками в четверг, а в традиционном для Формулы-1.
«Меня в Монако не было, но для княжества это небольшая потеря. А вот то, что мы подводим итоги первых заездов в пятницу, а не в четверг, это действительно для них удар. Сам по себе, может, и не такой большой. Но это первая ласточка — вот эта тенденция, что Формула-1 действительно начала войну с Монако. Сначала четверг отобрали и на пятницу перенесли. А там, глядишь, и платить заставят. Или вовсе уберут из календаря. И о том, и о другом уже говорят. И большая часть болельщиков тоже вторит, что это неинтересно: процессия, одни толстосумы на яхтах и так далее», — сказал Попов на своём канала в YouTube.
Легендарные Гран-при Монако Формулы-1:
- 28 мая 2022
-
10:38
-
10:00
-
09:41
-
00:52
- 27 мая 2022
-
23:55
-
22:36
-
22:20
-
21:47
-
21:22
-
21:21
-
20:52
-
19:02
-
18:51
-
17:38
-
17:02
-
16:23
-
16:01
-
15:04
-
14:53
-
14:46
-
14:20
-
14:07
-
14:01
-
13:23
-
13:04
-
12:27
-
11:54
-
10:48
-
10:18
-
09:48
-
00:58
- 26 мая 2022
-
23:58
-
22:41
-
21:57
-
20:45