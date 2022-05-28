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Марко объяснил, почему Ферстаппен сильно уступил Леклеру на второй тренировке в Монако

Марко объяснил, почему Ферстаппен сильно уступил Леклеру на второй тренировке в Монако
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о причине, по которой пилот его команды, голландец Макс Ферстаппен, уступил гонщику Шарлю Леклеру из «Феррари» почти полсекунды во второй тренировке Гран-при Монако.

«Сейчас мы слишком сильно отстаём от Леклера на одном круге. На длинных отрезках мы явно были лучше на шинах «медиум». Теперь нужно подумать над балансом. Мы намеренно попробовали с Максом внести кое-какие коррективы в настройки авто, но это не сработало.

В первом повороте наши пилоты страдали в основном от недостаточной поворачиваемости, однако затем она стала избыточной. После первой тренировки баланс ухудшился. Изменения, которые мы внесли, явно не исправили ситуацию. В общем, проблема кроется в первом секторе трассы. Мы считаем, что уже знаем причину», — приводит слова Марко Racingnews365.

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