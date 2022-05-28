Марко считает, что Леклер должен получить штраф за проезд мимо весов ФИА

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказал мнение, что пилот «Феррари» Шарль Леклер должен быть жёстко оштрафован за то, что проехал мимо весов ФИА, хотя должен был заехать на взвешивание. Монегаск остановился на пит-лейне, после чего его машину оттолкали обратно на весы механики.



«Если вы за последовательное исполнение правил, как в младших классах, то тогда должен быть жёсткий штраф. Он проехал. Да, они ничего не меняли в машине, но, согласно регламенту, должно быть наказание. Я не желаю ему штрафа, потому что ему и так очень сильно не везёт в Монте-Карло, но я не думаю, что если вы скажете, что откатили машину обратно, то это окажется достаточным оправданием.



Протест? Не думаю, что нам нужно вмешиваться. Это было очевидно. Есть другие команды, которые тоже позади него, и каждый заинтересован в том, чтобы подняться в протоколе выше. Но мы официально ничего делать не будем», — приводит слова Марко RacingNews365 со ссылкой на ORF.

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