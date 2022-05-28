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Сайнс объяснил, почему врезался в стоящий болид Переса

Сайнс объяснил, почему врезался в стоящий болид Переса
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Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал второй результат в квалификации Гран-при Монако Формулы-1 и высказался о столкновении с Серхио Пересом.

«Я входил в седьмой поворот, с левой стороны я увидел жёлтый флаг, так что сразу понял, что впереди меня произошла авария. Но в восьмом повороте нельзя увидеть, где именно произошла авария, так что вы входите в поворот в неизвестность. Я просто ударил по тормозам, надеясь взять как можно уже в вираже, однако я ударил по тормозам чуть сильнее, чем было нужно, меня развернуло, и я задел Переса задней частью машины.

Это было неплохо, но времени на то, чтобы полностью спасти ситуацию, не было. Такое происходит в Монако», — приводит слова Карлоса Сайнса The Race.

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