Конор Макгрегор назвал команду Формулы-1, за которую он болеет

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор поделился впечатлениями от посещения Гран-при Монако, который проходит в этот уикенд.

«Здорово оказаться здесь. Мне понравилась квалификация. Я впервые посещаю Гран-при Монако и остался доволен от увиденного. Я поддерживаю команду «Хаас». Две лучшие команды попали в аварию. Но наша машина, мне кажется, самая свежая. Назревает буря, и мы с нетерпением ждём гонки. Вперёд, «Хаас», — сказал Макгрегор в эфире Sky Sports.



Напомним, в концовке квалификации Гран-при Монако произошла авария, в которую попал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. После ошибки Серхио, разбившего заднюю часть машины, в том же месте развернуло и Карлоса Сайнса из «Феррари», ударившего задней частью машину Переса. Сессия была остановлена досрочно.