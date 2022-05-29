Кристиан Хорнер сравнил лимит расходов в Формуле-1 с требованием выкупа от больших команд

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что ведущие команды Формулы-1 фактически «удерживаются с целью получения выкупа» из-за продолжающегося спора о повышении потолка бюджета. Отметим, что командам могут позволить превышать расходы на 5% без штрафов, так как это не будет считаться существенным нарушением.

«Чего мы не хотим, так это заниматься этим вопросом каждый раз — а будет ли превышение этих пяти процентов? Что нам сейчас действительно нужно, так это ясность и причём как можно скорее. Ведь неправильно требовать фактически выкупа от некоторых команд. Лимит расходов был сделан для того, чтобы ограничить лучшие команды от безумных трат.



В настоящее время мы даже не знаем, какой будет инфляция во второй половине года. Все мы видим, как растёт стоимость жизни, мы видим, как счета за коммунальные услуги взлетают до небес. Нам нужно, чтобы ФИА предприняла срочные меры», — приводит слова Хорнера GPFans.