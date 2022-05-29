Ферстаппен объяснил, почему был медленнее Переса в квалификации Гран-при Монако

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о своём выступлении в квалификации Гран-при Монако, где он показал четвёртый результат, а его напарник по команде, мексиканец Серхио Перес, был третьим.



«У меня не было хорошего баланса. В таком случае просто нет возможности атаковать в поворотах. Серхио же чувствовал себя гораздо увереннее. У него был тот баланс, который он и хотел», — приводит слова Ферстаппена Motorsport-Total.



Напомним, в концовке квалификации Гран-при Монако произошла авария, в которую попал Перес. После ошибки Серхио, разбившего заднюю часть машины, в том же месте развернуло и Карлоса Сайнса из «Феррари», ударившего задней частью машину Переса. Сессия была остановлена досрочно. Победителем стал Шарль Леклер («Феррари»).

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